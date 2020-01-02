Denizli buzlanan yolda 8 araç kaza yaptı - Son Dakika

Buzlanan yolda 8 araç kaza yaptı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kar yağışı nedeniyle buz pistine dönen karayolunda otomobil, minibüs ve kamyonetlerin içinde bulunduğu 8 araç kayarak kaza yaptı. Bazı araçlar kayıp duvara çarparken, diğerleri duramayıp önlerindeki araçlarla çarpıştı. Denizli- Çameli karayolu Aliveren Mahallesi yakınlarında bu sabah, 8 araç peşi sıra kaza yaptı. Kar yağışı nedeniyle karayolunda oluşan buzlanmadan dolayı otomobil, minibüs ve kamyonetlerin aralarında bulunduğu 8 araç kayarak duvara ve birbirlerine çarptı. 8 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri kazaya müdahale ederek araçları karayolundan kaldırdı. Daha sonra yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.