Son Dakika Haberleri: Denizli çalınan el işlemesi 500 bin lira değerindeki halıları jandarma buldu
Son Dakika Güncel Denizli çalınan el işlemesi 500 bin lira değerindeki halıları jandarma buldu

Denizli çalınan el işlemesi 500 bin lira değerindeki halıları jandarma buldu

1 saat önce

Çalınan el işlemesi 500 bin lira değerindeki halıları jandarma bulduDenizli'nin Tavas ilçesinde, bir halı koleksiyoncusundan 500 bin lira değerindeki el işlemesi 7 ipek halıyı çalan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Çalınan el işlemesi 500 bin lira değerindeki halıları jandarma buldu

Denizli'nin Tavas ilçesinde, bir halı koleksiyoncusundan 500 bin lira değerindeki el işlemesi 7 ipek halıyı çalan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı. İncil'de geçen ve Hz. Süleyman'ın tasvir edildiği bir resminde bulunduğu halılar, sahibine teslim edildi.

Geçen eylül ayında Tavas'ta yaşayan bir koleksiyoncunun evinin kapısı kırılarak 7 halı çalındı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) zanlıların kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki işyerleri ve evlerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen JASAT ekipleri, hırsızlık olayını Ercan K. (35), Ertuğrul Y. (45) ve Hasan S.'nin (37) yaptığını tespit etti. Operasyonda jandarma 3 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hasan S. adli kontrolle serbest bırakılırken, Ercan K. ve Ertuğrul Y. tutuklandı. Koleksiyoncudan çalınan 7 ipek halının değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu öğrenildi. Jandarma tarafından başkalarına satılmak üzereyken ele geçirilen halılar sahibine telim edildi. Halılardan birinde, İncil'de geçen ve Hz. Süleyman'a Sheba kraliçesinin getirdiği altınların tasvir edildiği resim işlemesinin yer aldığı öğrenildi.

Denizli çalınan el işlemesi 500 bin lira değerindeki halıları jandarma buldu

Jandarma, Denizli, Tavas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:46 Kaynak: DHA
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