DENİZLİ Camilerden yapılan anons bile bazı vatandaşları durduramadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DENİZLİ Camilerden yapılan anons bile bazı vatandaşları durduramadı - Son Dakika

DENİZLİ Camilerden yapılan anons bile bazı vatandaşları durduramadı

6 saat önce

Camilerden yapılan anons bile bazı vatandaşları durduramadıDENİZLİ'de koronavirüs salgını nedeniyle mecbur olmadıkça 'evde kal' çağrısına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu.

Camilerden yapılan anons bile bazı vatandaşları durduramadı

DENİZLİ'de koronavirüs salgını nedeniyle mecbur olmadıkça 'evde kal' çağrısına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu.

Koronavirüs salgını tüm Türkiye'de korku salarken, mecbur olunmadıkça 'Evde kal' çağrısına çok sayıda vatandaş uymadı. Cadde ve sokaklar koronavirüs salgını tehlikesine aldırış etmeyen kişilerle doldu taştı. Denizli'nin en yoğun olan Bayramyeri meydanı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarındaki insan kalabalığı dikkat çekti. Camilerden "Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdikleriniz sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsları yapıldı. Ancak bazı vatandaşlar, bu uyarıları dikkate almadı. Özellikle bankaların önlerindeki uzun ve vatandaşların birbirlerine yakın temas halindeki kuyruklar dikkat çekti. Bayramyeri Meydanındaki seyyar satıcılar da, polis ve zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

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DENİZLİ Camilerden yapılan anons bile bazı vatandaşları durduramadı

Koronavirüs, Türkiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:00 Kaynak: DHA

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