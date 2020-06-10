DENİZLİ Çevrede korku yaratan yılanı itfaiye yakaladı
Çevrede korku yaratan yılanı itfaiye yakaladıDENİZLİ'de kentin en işlek yerlerinden olan Bayramyeri Meydanı'ndaki bir işyerinin önündeki kolinin altına giren yılan çevredekileri korkuttu.
Çevrede korku yaratan yılanı itfaiye yakaladı
DENİZLİ'de kentin en işlek yerlerinden olan Bayramyeri Meydanı'ndaki bir işyerinin önündeki kolinin altına giren yılan çevredekileri korkuttu. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı. Saraylar Mahallesi'ndeki Bayramyeri Meydanı'nda bir işyerinin önünde yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşlar ve esnaflarda korku yaratan yılanı yakalamak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri ellerindeki özel aparat yardımı ile bir kolinin altına saklanan yılanı kısa sürede yakaladı. 1.5 metre uzunluğundaki yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 06:21 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › DENİZLİ Çevrede korku yaratan yılanı itfaiye yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı "Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu