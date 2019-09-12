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Denizli çevreyi kontrol edip motosikleti çaldı

1 saat önce

Çevreyi kontrol edip motosikleti çaldıDenizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir iş yerinin önünde duran motosiklet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Çevreyi kontrol edip motosikleti çaldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir iş yerinin önünde duran motosiklet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, geçen pazartesi günü, Göveçlik Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinin önünde meydana geldi. Tekstil işçisi Ali Dingel (29), çalıştığı atölyenin önüne motosikletini park etti. Motosiklet, bir süre sonra kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Motosikletini yerinde bulamayan Dingel, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelerek güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin motosikletin yanına yaklaşması, çevreyi bir müddet gözledikten sonra motosiklete binerek kaçması yer aldı.

Denizli çevreyi kontrol edip motosikleti çaldı

Merkezefendi, Motosiklet, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:43 Kaynak: DHA
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