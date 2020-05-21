DENİZLİ Cezaevinden çıkar çıkmaz gözaltına alındılar - Son Dakika

Cezaevinden çıkar çıkmaz gözaltına alındılar

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde dolandırıcılıktan tutuklanan 3 kişi, tahliye oldukları gün yeni dolandırıcılık olaylarının ortaya çıkmasıyla tekrar gözaltına alındı. Zanlılardan 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, diğer ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, Denizli'de 3, Antalya, Burdur, Ankara ve Aydın'da da 1'er kişiyi olmak üzere toplam 7 ayrı otomobil dolandırıcılığı olayıyla ilgili çalışma başlattı. JASAT dedektifleri, istihbarat çalışmasıyla şüphelilerin Arif S., Halil D. ve Bülent T. olduğunu ve internet üzerinden otomobil dolandırıcılığı yaptıklarını tespit edip, gözaltına aldı. 8 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklandı. AKILLARA DURGUNLUK VEREN YÖNTEM

Yapılan incelemede, dolandırıcıların kullandığı yöntem ise şaşkınlık yarattı. Şüphelilerin, önce yabancı uyruklu kişilere ait telefon hatlarından internet üzerinden otomobilini satmak için ilan veren kişileri arayıp, irtibat kurarak noterde buluştukları, burada aracın parasını EFT yaparak alım- satım işlemlerini tamamladıkları, ancak noterlerin kapanmasına 15 dakika kala, EFT ile para gönderme işlemini iptal ettikleri, bu yolla aldıkları otomobili ertesi gün satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

JASAT'TAN EFT DOLANDIRICILIĞINDA 2'NCİ DALGA JASAT ekibi, tutuklanan 3 kişinin dolandırdıkları 7 kişi dışında, Burdur ve Denizli'de 2 ayrı kişiyi daha dolandırdıklarını tespit etti. 8 Mayıs'ta tutuklanıp, cezaevine giren 3 kişi, mağdurların parasını ödedikleri gerekçesiyle dün (çarşamba) tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye oldu. Ancak JASAT ekibi, 3 kişiden Halil O. ve Bülent T.'yi, cezaevinin kapısından çıkınca, iki mağdurun daha ortaya çıkmasıyla tekrar gözaltına aldı. Ayrıca dolandırıcılık olayına karışan Hidayet Y. ise, Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalandı. Bülent T., Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilirken, sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Denizli'de adliyeye sevk edilen Halil O. ile Hidayet Y. ise tutuklandı.