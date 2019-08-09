DENİZLİ CHP'li Özel, Bozkurt depremi, İstanbul depremi için kulağımızı çeken uyarıdır
1 saat önce
DENİZLİ CHP'li Özel, Bozkurt depremi, İstanbul depremi için kulağımızı çeken uyarıdır.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:22 Kaynak: DHA
DENİZLİ CHP'li Özel, Bozkurt depremi, İstanbul
depremi için kulağımızı çeken uyarıdır
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