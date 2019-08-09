Son Dakika Haberleri: DENİZLİ CHP'li Özel, Bozkurt depremi, İstanbul depremi için kulağımızı çeken uyarıdır
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DENİZLİ CHP'li Özel, Bozkurt depremi, İstanbul depremi için kulağımızı çeken uyarıdır

1 saat önce

DENİZLİ CHP'li Özel, Bozkurt depremi, İstanbul depremi için kulağımızı çeken uyarıdır.

DENİZLİ CHP'li Özel, Bozkurt depremi, İstanbul depremi için kulağımızı çeken uyarıdır
Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:22 Kaynak: DHA
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