Son Dakika Haberleri: Denizli Çiğ Köfteci, İki Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı

Denizli Çiğ Köfteci, İki Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı

51 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, aynı zamanda barınmak için kullandığı çiğ köfte dükkanında, 14 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen İbrahim Köyduyuran (65), tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, aynı zamanda barınmak için kullandığı çiğ köfte dükkanında, 14 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen İbrahim Köyduyuran (65), tutuklandı. Pamukkale'de iki kız çocuğu, iddiaya göre, Atalar Mahallesi, Emek Caddesi'nde çiğ köfte dükkanı işleten İbrahim Köyduyuran'ın kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu ailelerine anlattı. Bunun üzerine çocukların aileleri polise şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen polis, geçen 27 Şubat'ta iş yerine operasyon düzenleyerek Köyduyuran'ı gözaltına aldı. Polis, savcılığın talimatı üzerine cinsel istismara uğradığı ileri sürülen kız çocuklarının da Çocuk İzlem Merkezi'nde pedagog eşliğinde ifadelerine başvurdu. İş yerinde yatıp kalktığı belirlenen İbrahim Köyduruyan, polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:01 Kaynak: DHA

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