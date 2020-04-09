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Denizli Çimento'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
6 saat önce
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Denizli Çimento'dan geldi.
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Denizli Çimento'dan geldi.
Denizli Çimento, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon TL destek verdiğini duyurdu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:17 Kaynak: İHA
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