Denizli Çimento'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Denizli Çimento'dan geldi.



Denizli Çimento, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon TL destek verdiğini duyurdu. - İSTANBUL