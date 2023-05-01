Denizli Çivril'de Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Denizli Çivril'de Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

01.05.2023 15:06
Denizli Çivril'de Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Olay, dün gece Çivril ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; alkollü mekanda bulan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında mekana geldiği aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Mestan Çulhaoğlu (23), vücudunun değişik bölgelerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli Çivril'de Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli Çivril'de Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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