Çocukların gürültü yaptığı iddiasıyla parkta rastgele ateş açtı: 1 yaralı - Son Dakika

Çocukların gürültü yaptığı iddiasıyla parkta rastgele ateş açtı: 1 yaralı

11.04.2021 17:55

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, iddiaya göre, parktaki çocukların gürültü yapmasına sinirlenen 1 kişi, av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş etti.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, iddiaya göre, parktaki çocukların gürültü yapmasına sinirlenen 1 kişi, av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş etti. Çocukları korumaya çalışan 1 kişiyi bacağından yaralayıp kaçan şüpheli polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sularında Akçeşme Mahallesi 2526 Sokak'taki çocuk parkında meydana geldi.  Hasan A., çocuklar parkta oynadığı sırada elindeki av tüfeğiyle havaya rastgele ateş açmaya başladı. Çocuklar ve çevredekiler panik yaşarken, parkta yeğenlerini korumaya çalışan Şahin Uzar sol bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Hasan A. olayın ardından kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sol bacağından yaralanan Şahin Uzar, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüfekle olay yerinden kaçan Hasan A. ise evine girmeye çalıştığı sırada polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan incelemede, Hasan A.'nın parkta rastgele 6 el ateş ettiğini tespit edildi.Olayın görgü tanıklarından Hüseyin Akcan, çocuklarının üzerine tanımadığı bir kişinin tüfekle ateş açtığını iddia ederek, "Çocuklarım parkta oynuyordu. 6 el tüfekle ateş edildiğini duyunca parka geldim; kayınbiraderimi bacağından vurulmuş, yaralı halde buldum. Elinde tüfek bulunan kişi çocukların üzerine doğru ateş etmiş. Kayınbiraderim de çocukları korumak için önlerine geçince yaralanmış" dedi.

Şüpheli Hasan A.'nın polisteki ilk ifadesinde çocukların parkta gürültü çıkardığını öne sürüp, bu duruma sinirlendiği için çevreye ateş ettiğini söylediği öğrenildi.


- Denizli
Çocukların gürültü yaptığı iddiasıyla parkta rastgele ateş açtı: 1 yaralı
Çocukların gürültü yaptığı iddiasıyla parkta rastgele ateş açtı: 1 yaralı
Çocukların gürültü yaptığı iddiasıyla parkta rastgele ateş açtı: 1 yaralı
Çocukların gürültü yaptığı iddiasıyla parkta rastgele ateş açtı: 1 yaralı
Çocukların gürültü yaptığı iddiasıyla parkta rastgele ateş açtı: 1 yaralı
Çocukların gürültü yaptığı iddiasıyla parkta rastgele ateş açtı: 1 yaralı
Çocukların gürültü yaptığı iddiasıyla parkta rastgele ateş açtı: 1 yaralı
Çocukların gürültü yaptığı iddiasıyla parkta rastgele ateş açtı: 1 yaralı
Çocukların gürültü yaptığı iddiasıyla parkta rastgele ateş açtı: 1 yaralı
Çocukların gürültü yaptığı iddiasıyla parkta rastgele ateş açtı: 1 yaralı
Çocukların gürültü yaptığı iddiasıyla parkta rastgele ateş açtı: 1 yaralı
Çocukların gürültü yaptığı iddiasıyla parkta rastgele ateş açtı: 1 yaralı
Çocukların gürültü yaptığı iddiasıyla parkta rastgele ateş açtı: 1 yaralı
Çocukların gürültü yaptığı iddiasıyla parkta rastgele ateş açtı: 1 yaralı
Çocukların gürültü yaptığı iddiasıyla parkta rastgele ateş açtı: 1 yaralı
Çocukların gürültü yaptığı iddiasıyla parkta rastgele ateş açtı: 1 yaralı
Çocukların gürültü yaptığı iddiasıyla parkta rastgele ateş açtı: 1 yaralı

Merkezefendi, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocukların gürültü yaptığı iddiasıyla parkta rastgele ateş açtı: 1 yaralı - Son Dakika


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