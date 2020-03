DENİZLİ Çocuklar için hayatını spora adadı - Son Dakika

Çocuklar için hayatını spora adadı

DENİZLİ'de yaşayan ve 15 yıldır çocukların spor yapıp kötü alışkanlıklardan uzak durabilmesi için Eğitimspor'un Başkanlık görevini yürüten Ayşe Sarıkaya, hayatını futbola adadı. Takımını her antrenmanına giden ve onlarla birebir ilgilenen Sarıkaya, kadınların her alanda yer alabileceğini göstermek için şimdi de Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Denizli'de yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Ayşe Sarıkaya (58), Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaparken 1996 yılında çocukların ve gençlerin futbol oynayıp kötü alışkanlıklardan uzak durabilmesi için müdürlükte görev yapan kişilerle birlikte Eğitimspor'u kurdu.

Eğitimspor'un uzun yıllar yönetiminde yer alan Sarıkaya, 2005 yılında başkanlık görevine seçildi. Emekli olmasının ardından hayatını tamamen spora adayan Sarıkaya, çocukların iyi bir altyapı eğitimi alabilmesi için çalışmalara başladı. Sarıkaya başkanlığı döneminde, Sivasspor'da kaleci olarak görev yapan Muhammet Can Tuncer, Denizlispor'da forma giyen Asım Aksungur, Altınordu'da oynayan Ali Mert Aydın'ı Türk futboluna kazandırdı.

11 ile 15 yaş arası çocuklara futbol eğitiminin verildiği Eğitimspor'un her antrenmanına katılan Sarıkaya, onlarla bire bir görüşerek gelecekte iyi bir futbolcu ve iyi bir insan olmaları ve disiplini elden bırakmamaları gerektiği yönünde uyarılar yapıyor. Kulübün 15 yıldır başkanlık görevini üstelenen, maddi durumu yetersiz olan çocukların ihtiyaçları için kaynak oluşturan Sarıkaya, onların futboldan uzak kalmaması için çabalıyor.

'KADINLARIN EL ATTIĞI HER YERDE BAŞARI ARTACAKTIR'

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda (ASKF) Başkan Yardımcılığı görevini yürüten ve yeni dönem için de başkanlığa adaylığını açıklayan Sarıkaya, kadınların toplumun her alanında yer alması gerektiğini belirtip, "35 yıl memur olarak çalıştım. Eğitimspor'u çocukların boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri ve topluma yararlı bireyler haline getirmek için kurduk. Spor ile iç içe olan çocuklar eğitim hayatlarında da disiplinli ve başarılı oluyor. Kadınların her alanda olması gerektiğine inanıyorum. Kadınların el attığı her yerde başarı, kalite, birliktelik ve güç artacaktır" dedi.

'KADINLAR DA SPOR YAŞAMININ BİR PARÇASI HALİNE GELMELİ'

Kadınların hayat mücadelesini bırakmamaları gerektiğini belirten Sarıkaya, "Sporu cinsiyetçi bir yaklaşımdan uzaklaştırmak en güzelidir. Kadınlar da spor yaşamının bir parçası haline gelmeli. Spor hayatta başarıyı ve kaliteyi düzeni sağlar. Sağlıklı toplumlar sağlıklı bireylerle oluşur. Her alanda her zaman sporun içinde olmalıyız. Bugüne kadar bu konuda hep olumlu tepkiler aldım. Benimle birlikte çok çaba sarf eden arkadaşlarım var. Ülke olarak sporda çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Yeter ki spor alanlarımız olsun" diye konuştu.

'BİZLE BERABER SÜREKLİ ÇALIŞIYOR'

Antrenör Ali Kaya ise, "Başkanımız bir kadın ama yıllardır sporun içerisinde. Emek ve gönül veren bir insan. Başkanımızın her zaman destekçisiyiz. Kendisi bir emekli gibi gezip, tatil yapmıyor. Bizlerle beraber sürekli çalışıyor, başarılı olabilmemiz için koşuşturuyor. Her antrenmana geliyor. Çocuklarla ilgileniyor. Birlikte çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için spora teşvik ediyoruz" diye konuştu.