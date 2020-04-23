DENİZLİ Çocuklardan jandarmaya bayraklı karşılama - Son Dakika

Çocuklardan jandarmaya bayraklı karşılama

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinin Sazak Mahallesi'nde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda jandarma ekiplerini bayraklarla karşıladı. Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mahallelerde denetimler yaptı. Ekipler ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde geçiren çocukları unutmadı. Jandarma ekipleri, mahallelerdeki çocuklara çeşitli hediyeler verip, bayramlarını da kutladı. Sazak Mahallesi'nde ellerine bayraklar alıp evlerinin bahçesine çıkan çocuklar, jandarma ekiplerini Türk bayraklarıyla karşıladı. Öte yandan mahalle ziyaretinde, bayramlarını kutlayan jandarma personeline, ekip aracının megafonuyla şiir okuyan bir kız çocuğu duygulandırdı.