Son Dakika Haberleri: Denizli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor

Denizli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor

23 dakika önce

Denizli'de vatandaşlar miting alanına gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklemeye başladı.

Denizli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor, System.String[]
Denizli'de vatandaşlar miting alanına gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklemeye başladı.

Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda gerçekleştirilecek miting için polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Sabah erken saatlerde mitingin yapılacağı alana çıkan yollar polis barikatları ile kapatıldı. Saat 13.30'da başlaması planlanan miting için vatandaşlar polis tarafından oluşturulan arama noktalarında üstleri arandıktan sonra içeri alındı.

Mitinge katılan vatandaşlardan özellikle gençler renkli görüntüler oluşturdu. Mitinge aileleriyle gelen küçük çocuklar da dikkatlerden kaçmadı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:26 Kaynak: İHA

Denizli, Politika
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