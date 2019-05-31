Son Dakika Haberleri: Denizli Cumhuriyet Başsavcısından Rektör Aldemir'e ziyaret
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Denizli Cumhuriyet Başsavcısından Rektör Aldemir'e ziyaret

1 saat önce

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısından Rektör Aldemir'e ziyaret, System.String[]
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz'a üniversite hakkında bilgiler verdi. Ülkemizin milli menfaatleri doğrultusunda bilimsel, teknolojik ve ekonomik kalkınmasına öncülük edecek projeler üretip hayata geçirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Rektör Aldemir, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak Aydın ili ve Ege Bölgesi'ne her alanda dinamizm katmaya devam edeceklerini söyledi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:43 Kaynak: İHA
Selçuk, Rektör, Güncel
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