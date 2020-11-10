Denizli'de 09.05 geçe hayat durdu - Son Dakika

DENİZLİ'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yılında törenle anıldı.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri nedeniyle Denizli Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 11'inci Komando Tugay Komutan Vekili Albay Cengiz Güven, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Bayraklar yarıya indirildi. Saygı duruşu esnasında kentte hayat durdu. Sürücüler araçlarından inerek, saygı duruşuna katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, tören sona erdi.
- Kaynak: DHA
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