Denizli'de 1 haftada 1'i ölümlü 155 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 72'si maddi hasarlı, 82'i yaralanmalı ve 1'i ölümlü olmak üzere toplam 155 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 16 ve 22 Ağustos 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 20 bin 871 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 875 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 155 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 82'sinin yaralanmalı, 72'sinin maddi hasarlı ve 1'inin ölümlü kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ