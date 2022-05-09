Denizli'de 1 haftada 111 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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Denizli'de 1 haftada 111 trafik kazası meydana geldi

09.05.2022 15:43
Denizli'de 1 haftada 111 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 72'si maddi hasarlı, 39'u yaralanmalı olmak üzere toplam 111 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 72'si maddi hasarlı, 39'u yaralanmalı olmak üzere toplam 111 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 30 Nisan ile 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 18 bin 444 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 431 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 111 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 72'si yaralanmalı, 39'u maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından 3 okul servisi denetlenirken, herhangi bir araca ve sürücüye cezai işlem uygulanmadı. - DENİZLİ

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Denizli, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de 1 haftada 111 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de 1 haftada 111 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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