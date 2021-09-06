Denizli'de 1 haftada 158 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 90'ı maddi hasarlı, 68'i yaralanmalı olmak üzere toplam 158 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 30 Ağustos ve 5 Eylül 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 19 bin 788 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 667 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 158 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 68'inin yaralanmalı, 90'ının maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

(Fadıl Pişkin/İHA)