Denizli'de 1 haftada 99 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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Denizli'de 1 haftada 99 trafik kazası meydana geldi

14.03.2022 15:24
Denizli'de 1 haftada 99 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 60'ı maddi hasarlı, 39'u yaralanmalı olmak üzere toplam 99 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 60'ı maddi hasarlı, 39'u yaralanmalı olmak üzere toplam 99 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de 28 Şubat ile 6 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında açıklama yapıldı. Denizli'de 16 bin 803 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 574 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 99 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 39'u yaralanmalı, 60'ı maddi hasarlı kaza olduğu bildirildi.

Öte yandan, 113 okul servisi denetlenirken, her hangi bir araca ve sürücüye cezai işlem uygulanmadığı belirtildi. - DENİZLİ

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28 Şubat, Denizli, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de 1 haftada 99 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de 1 haftada 99 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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