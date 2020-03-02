Denizli'de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 231 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 231 kişi yakalandı - Son Dakika

Denizli'de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 231 kişi yakalandı

7 saat önce

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünce son bir haftada yapılan uygulamalarda 37 bin 292 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Denizli'de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 231 kişi yakalandı, System.String[]

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünce son bir haftada yapılan uygulamalarda 37 bin 292 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Uygulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması olan 231 şahıs yakalandı.


Kentte polis ekipleri 24 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 37 bin 292 kişinin GBT sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 231 şahıs yakalandı.


Yapılan çalışmalar sonucunda 6 adet ruhsatsız tabanca, 74 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet bıçak, bin 266 adet sahte Kanada Doları ele geçirildi.


Hırsızlık ile çeşitli olaylara ve suçlara karışan 151 şahıstan 54'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:00 Kaynak: İHA
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