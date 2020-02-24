Denizli'de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 288 şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 288 şahıs yakalandı - Son Dakika

Denizli'de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 288 şahıs yakalandı

6 saat önce

Denizli Emniyet Müdürlüğünce son bir haftada yapılan uygulamalarda 41 bin 713 kişinin genel bilgisi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Denizli'de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 288 şahıs yakalandı, System.String[]

Denizli Emniyet Müdürlüğünce son bir haftada yapılan uygulamalarda 41 bin 713 kişinin genel bilgisi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Sorgulamalar kapsamında 62 şahıs tutuklandı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 17 Şubat ile 23 Şubat tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 41 bin 713 kişinin GBT sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 288 şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız Tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 çalıntı traktör, 1 adet çalıntı kaynak makinesi, 1 adet çalıntı oksijen tüpü, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.


Hırsızlık olaylarına ve çeşitli suçlara karışan 175 şahıstan 62 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:01 Kaynak: İHA
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