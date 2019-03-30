Denizli'de '1. Liselerarası Münazara Turnuvası' Sona Erdi

Denizli Pamukkale Kaymakamlığı Proje Ofisince Hazırlanan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda uygulanan 'Teknolojinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Projesi' kapsamında düzenlenen '1. Liselerarası Münazara Turnuvası' kıyasıya mücadeleye sahne olan final programı ile sona erdi.

Denizli Pamukkale Kaymakamlığı Proje Ofisince Hazırlanan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda uygulanan 'Teknolojinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Projesi' kapsamında düzenlenen '1. Liselerarası Münazara Turnuvası' kıyasıya mücadeleye sahne olan final programı ile sona erdi.



Hacı İbrahim Demireren Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen final programına Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, şube müdürleri, okul müdürleri, projenin okullarda yürütülmesinden sorumlu proje koordinatörleri, öğrenci ve veliler katıldı. Teknolojinin yararları ve zararlarını içeren birçok farklı konuda düşüncelerini savunarak veya muhalefet ederek 38 takım arasından yarı finale yükselen 4 takımın yaptığı müsabakalar sonrasında 2 takım elenirken 2 takım da finalist olmaya hak kazandı.



Yarı final müsabakalarında elenen Cumhuriyet Anadolu Lisesi 78 puanla dördüncü, özel bir Fen Lisesi ise 83 puanla üçüncü oldu.



Finale yükselen Hasan Tekin Ada Anadolu Lisesi ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri 'Devlet İnternete Kısıtlama Getirmelidir, Getirmemelidir' konusunu münazara etti.



Büyük bir mücadeleye sahne olan ve izleyicilerin çok keyif aldığı final müsabakasında Hasan Tekin Ada Anadolu Lisesi öğrencileri 80 puan alarak birinci olurken 76 puan alan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri ikinci oldu.



Birinci, ikinci ve üçüncü olan takımların ödülleri 2 Mayıs da düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecek. - DENİZLİ

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