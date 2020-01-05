Denizli'de 10 gram uyuşturucuyla yakalanan kadın ile arkadaşı gözaltına alındı - Son Dakika

Denizli'de çantasında 10 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilen kadın ile arkadaşı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus polis ekipleri, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde şüphelendikleri biri kadın 2 kişiyi durdurdu.

Şahıslardan N.D'nin çantasında yapılan aramada, hassas terazi ile sigara paketi görünümlü düzeneğin içinde 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.D. ile arkadaşı A.Ü. işlemleri için emniyete götürüldü.