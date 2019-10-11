Denizli'de 10 günde uyuşturucuya 16 tutuklama

DENİZLİ'de, polis ekiplerince 10 gün içinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi üzerinden gelen ihbarlarla birlikte istihbari çalışmalar da yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'de son 10 günde, 6 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1155 gram esrar, 607 gram metamfetamin, 223 gram skunk, 25 gram eroin, 31 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.