Son Dakika Haberleri: Denizli'de 10 Kasım törenleri çelen sunumuyla başladı
Son Dakika Güncel Denizli'de 10 Kasım törenleri çelen sunumuyla başladı

Denizli'de 10 Kasım törenleri çelen sunumuyla başladı

7 saat önce

Denizli'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri protokol üyelerinin çelen sunumu ile başladı.

Denizli'de 10 Kasım törenleri çelen sunumuyla başladı, System.String[]

Denizli'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri protokol üyelerinin çelen sunumu ile başladı. Kentte 09.05'te ise çalan sirenler eşliğinde hayat adeta 2 dakikalığına durdu.


Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81. yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı. Valilik önündeki Atatürk Anıt'ı önünde gerçekleştirilen törene Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Garnizon Komutanlığı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.


Milletvekilleri, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Orki, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, protokol üyeleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı tören çelenk sunumu sonrası saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Pamukkale Üniversitesi motosiklet topluluğunun saygı geçişi düzenlemesinin ardından sona erdi. - DENİZLİ

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 18:06:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de 10 Kasım törenleri çelen sunumuyla başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]