DENİZLİ'DE 103 BALON HAVAYA BIRAKILDI - Son Dakika
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DENİZLİ'DE 103 BALON HAVAYA BIRAKILDI

19.05.2022 11:48
DENİZLİ'DE 103 BALON HAVAYA BIRAKILDI

DENİZLİ'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

DENİZLİ'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Milli mücadelenin 103'üncü yıl dönümünde 103 balon protokol ve öğrenciler tarafından havaya bırakıldı. Halk oyunları gösterisi, izleyenlerin beğenisini topladı.

Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından valilik önünden, etkinliklerin düzenleneceği 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Burada düzenlenen törene; Denizli Valisi Ali Fuat Atik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli Garnizon Komutanı Albay Cengiz Güven, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Törende şiirler okundu, çeşitli branşlardan sporcular gösteriler yaptı. Tören, protokol üyeleri ve öğrenciler milli mücadelenin 103 yıldönümü nedeniyle 103 balonu birlikte havaya bırakmasıyla sona erdi.

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Üniversite öğrencileri gökyüzüne 103 ay yıldızlı balon bıraktı Üniversite öğrencileri gökyüzüne 103 ay yıldızlı balon bıraktı 19 Mayıs, 103. yılında Denizli'de coşkuyla kutlanacak 19 Mayıs, 103. yılında Denizli'de coşkuyla kutlanacak Başkan Oktay; '103 yıl önceki heyecanı yarınlara taşıyoruz' Başkan Oktay; '103 yıl önceki heyecanı yarınlara taşıyoruz'
Kaynak: DHA

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