Son Dakika Haberleri: Denizli'de 103 Gram Eroinle Yakalanan 4 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de 103 Gram Eroinle Yakalanan 4 Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, jandarma ve polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği ortak operasyonda 103 gram eroin ile yakalanıp gözaltına alınan 2'si kadın 4 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de 103 Gram Eroinle Yakalanan 4 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, jandarma ve polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği ortak operasyonda 103 gram eroin ile yakalanıp gözaltına alınan 2'si kadın 4 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sarayköy İlçe Jandarma Komutanığı ile Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında takibe alınan şüpheli bir otomobil durduruldu. Özel eğitimli narkotik köpeğinin de katılımıyla otomobilde yapılan aramada, 103 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki erkek şüpheliler D.C. ve T.D. ile kadın zanlılar B.C. ve P.I. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:02 Kaynak: DHA

Jandarma, Sarayköy, Denizli, Güncel
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