Denizli'de 103 Gram Eroinle Yakalanan 4 Şüpheli Tutuklandı
1 saat önce
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, jandarma ve polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği ortak operasyonda 103 gram eroin ile yakalanıp gözaltına alınan 2'si kadın 4 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Denizli
'nin Sarayköy
ilçesinde, jandarma ve polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği ortak operasyonda 103 gram eroin ile yakalanıp gözaltına alınan 2'si kadın 4 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Sarayköy İlçe Jandarma
Komutanığı ile Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, dün (salı) uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında takibe alınan şüpheli bir otomobil durduruldu. Özel eğitimli narkotik köpeğinin de katılımıyla otomobilde yapılan aramada, 103 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki erkek şüpheliler D.C. ve T.D. ile kadın zanlılar B.C. ve P.I. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:04 Kaynak: DHA
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