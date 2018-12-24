Denizli'de 104 Litre Kaçak Viski Ele Geçirildi
57 dakika önce
Denizli'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 104 litre kaçak sahte bandrollü viski ele geçirildi.
Denizli
'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 104 litre kaçak sahte bandrollü viski ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Serinhisar
ilçesinde alınan istihbarat üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Şair Eşref
Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenledi. Baskında değişik markalarda 104 litre kaçak sahte bandrollü viski ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişiye 12 bin 480 TL idari para cezası kesildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:54 Kaynak: İHA
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