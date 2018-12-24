Son Dakika Haberleri: Denizli'de 104 Litre Kaçak Viski Ele Geçirildi

Denizli'de 104 Litre Kaçak Viski Ele Geçirildi

57 dakika önce

Denizli'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 104 litre kaçak sahte bandrollü viski ele geçirildi.

Denizli'de 104 Litre Kaçak Viski Ele Geçirildi, System.String[]
Denizli'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 104 litre kaçak sahte bandrollü viski ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Serinhisar ilçesinde alınan istihbarat üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Şair Eşref Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenledi. Baskında değişik markalarda 104 litre kaçak sahte bandrollü viski ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişiye 12 bin 480 TL idari para cezası kesildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:54 Kaynak: İHA

Jandarma, Denizli, 3. Sayfa
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