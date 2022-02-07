Üye Girişi
Denizli'de 11 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Denizli'de 11 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

07.02.2022 18:07
Denizli'de 11 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ üyeliğinden hüküm giymiş firarilere yönelik operasyon düzenlendi.

Haklarında 1 yıl 13 ay ile 6 yıl 3 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

YORUMLAR
500

Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de 11 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:52 Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor
17:49 Kanala saplanan otomobili görevlinin kıvrak zekası kurtardı!
17:44 Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi
17:43 HDP'li Hüda Kaya'nın "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımına CHP'den yorum: Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz
17:30 Üsküdar'daki patlama vatandaşları korkuttu! O panik anları kamerada
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 18:13:32. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de 11 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement