Denizli'de 11 gün sonra ölü bulunan yaşlı çiftçinin bıraktığı not, cinayet şüphelerini artırdı: Eğer ölürsem, ölümümden yazdığım isimler sorumludur - Son Dakika
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Denizli'de 11 gün sonra ölü bulunan yaşlı çiftçinin bıraktığı not, cinayet şüphelerini artırdı: Eğer ölürsem, ölümümden yazdığım isimler sorumludur

01.10.2022 11:23

Denizli'de 11 gündür kayıp olan 62 yaşındaki İsmail Ceylan'in cansız bedeni, mahalledeki bir seranın içerisinde bulundu. Ceylan'ın evde bıraktığı, "Eğer ölürsem, ölümümden yazdığım isimler sorumludur" yazılı not cinayet şüphelerini artırırken, çiftçinin yanında kaldığı öğrenilen 1 kişi gözaltına alındı.

Çameli ilçesi Bıçakçı Mahallesinde tek başına yaşayan 62 yaşındaki İsmail Ceylan, 19 Eylül 2022 Pazartesi günü evden ayrıldı. Aile yakınları bir süre Ceylan'dan haber alamadı. Çiftçilik işleriyle uğraşan Ceylan'ın yakın bir yerlerde olduğunu düşünüldü. Ceylan'ın telefonlarına cevap vermemesi üzerine aile 7'inci günün sonunda 26 Eylül 2022 Pazartesi günü jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, Ceylan için arama çalışması başlattı.

SERADA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Mahallede bulunan bir seradan kötü kokular geldiğini belirten bir vatandaş, sera sahibi Tahsin Y.'ye durumu bildirildi. Tahsin Y., serasını kontrol ederken Ceylan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Tahsin Y., jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Arama çalışmalarının 11'inci gününde ölü olarak bulunan Ceylan'ın evine 400 metre uzaklıkta olduğu tespit edildi.

11 gün sonra ölü bulunan yaşlı çiftçinin bıraktığı not şüpheleri artırdı

"ÖLÜMDEN YAZDIĞIM İSİMLER SORUMLUDUR"

Ceylan'ın evinde yapılan aramada bir valiz hazırladığı belirlendi. Evde Ceylan tarafından bırakıldığı düşünülen bir not da bulundu. Notta, "Eğer ölürsem, ölümümden yazdığım isimler sorumludur" yazdığı belirtildi.

11 gün sonra ölü bulunan yaşlı çiftçinin bıraktığı not şüpheleri artırdı

YANINDA KALAN KİŞİ GÖZALTINDA

Yaklaşık 2-3 aydır köye gelip gittiği öğrenilen Serkan G.'nin Ceylan'ın yanında kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Serkan G., gözaltına alındı.

Ceylan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

11 gün sonra ölü bulunan yaşlı çiftçinin bıraktığı not şüpheleri artırdı
11 gün sonra ölü bulunan yaşlı çiftçinin bıraktığı not şüpheleri artırdı
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AVA GİDİP KAYBOLAN ÇİFTÇİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 4'ÜNCÜ GÜNDE HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR AVA GİDİP KAYBOLAN ÇİFTÇİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 4'ÜNCÜ GÜNDE HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR Kayıp çiftçi serada ölü bulundu Kayıp çiftçi serada ölü bulundu
Kaynak: İHA

İsmail Ceylan, Jandarma, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de 11 gün sonra ölü bulunan yaşlı çiftçinin bıraktığı not, cinayet şüphelerini artırdı: Eğer ölürsem, ölümümden yazdığım isimler sorumludur - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de 11 gün sonra ölü bulunan yaşlı çiftçinin bıraktığı not, cinayet şüphelerini artırdı: Eğer ölürsem, ölümümden yazdığım isimler sorumludur - Son Dakika
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