Son Dakika Haberleri: Denizli'de 11 katlı binada yangın tatbikatı
Son Dakika Güncel Denizli'de 11 katlı binada yangın tatbikatı

Denizli'de 11 katlı binada yangın tatbikatı

1 saat önce

Denizli İtfaiyesi yüksek katlı binada yangın ve kurtarma tatbikatı yaptı.

Denizli'de 11 katlı binada yangın tatbikatı, System.String[]

Denizli İtfaiyesi yüksek katlı binada yangın ve kurtarma tatbikatı yaptı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (DESKİ) Topraklık Mahallesi'nde bulunan hizmet binasında yapılan tatbikatta, senaryo gereği itfaiyeci ve sağlık ekipleri ihbar üzerine harekete geçti.


Binanın 11. kattında elektrik panosunda başlayan yangına müdahale ederken mahsur kalanları kurtarmak için de operasyon başlatan ekipler, binanın çatısından uzatılan halat yardımıyla pencereye çıkan bir kişiyi tahliye etti.


Ayrıca tatbikatta binada mahsur kalan 5 yaralının 3, 4, 6, 9 ve 10. katlardan tahliyesi gerçekleştirildi.


Senaryo gereği dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.


Sonrasında bina girişinde toplanan çalışanlara itfaiye ekipleri bilgi verdi.

Denizli, DESKİ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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