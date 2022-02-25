Denizli'de 11 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de 11 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

25.02.2022 21:18
Denizli'de 11 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Denizli'de 11 kişiyi 410 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Denizli'de 11 kişiyi 410 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Kale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 11 kişinin 410 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Kale ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisler, "kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" yaptığı belirtilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda 12 Türkiye polis gazetesi tanıtım kartı, uluslararası internet yayıncıları yayıncı görev kartı, basın yetki belgesi, basın araç kartları, 10 imitasyon bilezik, 1 kurusıkı tabanca, 1 kelepçe, 1 cep telefonu, 2 flash bellek, 3 suçta kullanıldığı değerlendirilen doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Erken Bizans dönemine ait 361 tarihi eser ele geçirildi Erken Bizans dönemine ait 361 tarihi eser ele geçirildi Kaçak tütüne geçit verilmedi Kaçak tütüne geçit verilmedi

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Cumhuriyet, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de 11 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de 11 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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