Denizli'de 112 istasyonu binasının çatısında yangın - Son Dakika

Denizli'de 112 istasyonu binasının çatısında yangın DENİZLİ'deki 112 Acil Ambulans İstasyonu binasının çatısında, yangın çıktı. Alevler içindeki çatıya, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki 3 katlı 112 Acil Ambulans İstasyonu binasının çatısında, bugün saat 11.15 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alev alev yanan çatıdan yükselen yangını görenler, itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı öğrenildi. GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ:

Söndürme çalışmaları Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)