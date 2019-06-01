Denizli'de 12 bin 600 öğrenci LGS sınavında ter döktü

Denizli'de 12 bin 600 öğrenci LGS sınavında ter döktü DENİZLİ - Denizli'de iki oturumdan oluşan LGS sınavında öğrenciler ile birlikte aileler de heyecan ve stres yaşadı.

Denizli'de 12 bin 600 öğrenci LGS sınavında ter döktü



DENİZLİ - Denizli'de iki oturumdan oluşan LGS sınavında öğrenciler ile birlikte aileler de heyecan ve stres yaşadı. 12 bin 600 öğrenci sınava katıldı.

Denizli'de ortaokul öğrencileri bugün liseye girebilmek için iki oturumdan oluşan Liselere Geçiş Sınavında ter döktü. 43 okulda yapıldığı öğrenilen sınava 12 bin 600 öğrenci katıldı. Sınavda öğrenciler soruların genel olarak kolay olduğunu belirtti. Aileler, öğrenciler ile birlikte 155 dakika boyunca ter döktü. Sınav bitiminde kapıların açılması ile birlikte aileler çocuklarını sınav binasının önünde karşıladı. İkinci oturumdan daha stresli çıkan öğrencileri aileleri sarılarak destekledi. Genel olarak ilk oturumun daha kolay olduğunu söyleyen öğrenciler ikinci oturumdaki matematik bölümünün zorladığını belirtti.

Geçen yıl sınavdan düşük puan çok fazla öğrenci olduğu için bu yıl çok fazla çalıştıklarını ifade eden Elif Nur Yılmaz, "Eğitim sistemi geçen yıla göre çok değiştiği için sabah endişeliydim. Sınav bence basitti. Yıl boyunca tüm arkadaşlarım ile beraber çok çalıştığımı düşünüyorum" dedi.

Sınavdan çıktıktan sonra daha fazla stres olduğunu belirten Murat Kaya, sınavının iyi geçtiğini söyledi. Çocukla ile birlikte bu sıcakta velilerin de stres yaşadığını vurgulayan Mehmet Yeşilkaya, kimliğinde fotoğrafı olmayan bir çocuğun sınava alınmadığını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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