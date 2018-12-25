Denizli'de 12 Motosiklet Çalan Kişi Yakalandı

Denizli
'de 12 motosikleti çaldığı öne sürülen hırsızlık zanlısı kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, son zamanlarda kentte meydana gelen motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili şikayet üzerine çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği
ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, olay yerlerinden elde edilen güvenlik kamerası çalışmalarından 11 motosiklet ve 1 elektrikli bisikleti, T.K'nin çaldığı tespit edildi. Motosiklet
ve elektrikli bisikletleri çalan şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen 1 elektrikli bisiklet, çalıntı plaka ve çok sayıda motosiklet malzemesi bulunarak sahiplerine teslim edildi.