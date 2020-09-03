Denizli'de 12 motosiklete trafikten men - Son Dakika

DENİZLİ'de, jandarma ekiplerince yapılan denetimler sonucu 12 motosiklet, trafikten menedildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün elektrikli bisiklet ve motosiklet kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Jandarma ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan sürücüler; kask, plaka, trafik tescili ve sürücü belgesi üzerinden denetlendi. Denetimlerde, trafiğe uygunsuz çıktıkları belirlenen 26 sürücüye cezai işlem yapılırken, 12 motosiklet ise trafikten menedildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 11:53 - Kaynak: DHA
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