Denizli'de 12 suçtan aranan hırsızlık zanlısı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de 12 suçtan aranan hırsızlık zanlısı yakaladı - Son Dakika

Denizli'de 12 suçtan aranan hırsızlık zanlısı yakaladı

6 saat önce

Denizli'de, hakkında 12 farklı suçtan aranan hırsızlık zanlısı jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Denizli'de 12 suçtan aranan hırsızlık zanlısı yakaladı, System.String[]

Denizli'de, hakkında 12 farklı suçtan aranan hırsızlık zanlısı jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Denizli ve çevre 5 ilde hırsızlık olaylarına karışan 25 yaşındaki M.Y'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda kovalamaca sonucu yakalanan zanlı, gözaltına alındı.

Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

12 yaşındaki öğrencinin uğradığı cinsel istismarı, okulun penceresinden attığı not ortaya çıkardı
79 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
23:36 Husiler'den "BAE'nin Kızıldeniz'de Yemenli balıkçıları alıkoyduğu" iddiası - Son Dakika
23:35 AFAD'tan 'Kanal İstanbul' açıklaması - Son Dakika
23:35 Çanakkale'de kaçak göçmen taşıyan kamyonet devrildi: 32 yaralı - Son Dakika
23:35 Kuşadası'nda alkollü sürücü dehşeti - Son Dakika
23:31 Kahramanmaraş'ta 4 ilçede eğitime kar engeli - Son Dakika
22:52 Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Son Dakika
22:28 Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 23:38:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de 12 suçtan aranan hırsızlık zanlısı yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]