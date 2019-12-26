Denizli'de 12 suçtan aranan hırsızlık zanlısı yakaladı - Son Dakika

Denizli'de, hakkında 12 farklı suçtan aranan hırsızlık zanlısı jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Denizli ve çevre 5 ilde hırsızlık olaylarına karışan 25 yaşındaki M.Y'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda kovalamaca sonucu yakalanan zanlı, gözaltına alındı.

Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.