Denizli'de 12 trans bireye fuhuş gözaltısı
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DENİZLİ'de, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 trans bireye Kabahatler Kanunu'na göre toplam 9 bin 675 TL para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:24 Kaynak: DHA
DENİZLİ'de, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 trans bireye Kabahatler Kanunu'na göre toplam 9 bin 675 TL para cezası kesildi. 12 kişi, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Denizli
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, dün sosyal medya hesapları üzerinden ilan verip kendilerine ait ya da kiraladıkları evlerde fuhuş yaptığı ayrıca yer sağladığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmada belirlenen 12 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 12 trans bireyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 12 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından Kabahatler Kanunu'na göre toplam 9 bin 675 TL para cezası kesildi. Trans bireyler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılıkta serbest bırakıldı.
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