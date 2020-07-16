Denizli'de 1214 camide eş zamanlı olarak sela sesi yükseldi - Son Dakika

Denizli'de 1214 camide eş zamanlı olarak sela sesi yükseldi

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar, 4. yılında Denizli'de 1214 camiden eş zamanlı olarak "sela" okundu, Kur'an-ı Kerim ziyafeti ve dualar ile anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar, 4. yılında Denizli'de 1214 camiden eş zamanlı olarak "sela" okundu, Kur'an-ı Kerim ziyafeti ve dualar ile anıldı.

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Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saatler 00.13 itibarıyla ülke genelinde olduğu gibi Denizli'de de 1214 camide aynı anda yeniden yükseldi.

15 Temmuz 2016 gününde FETÖ terör örgütü tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin 4. yılında, şehit olan vatandaşlar için tüm camilerden yükselen sela seslerinin ardından dualar ve Kur'an-ı Kerim ziyafeti ile anıldı. Denizli'de program kapsamında sabah saat 04.45'de minarelerden sela sesi yükselecek.

Denizli İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programa, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık ve davetliler katıldı. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 03:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli'de 1214 camide eş zamanlı olarak sela sesi yükseldi - Son Dakika
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01:32
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
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