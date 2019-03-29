Denizli'de 1263 Litre Kaçak Şarap Ele Geçirildi
37 dakika önce
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde 1263 litre kaçak şarap ele geçirildi.
DENİZLİ'nin Çivril
ilçesinde düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde 1263 litre kaçak şarap ele geçirildi. Denizli
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, dün Çivril ilçesinde kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edilen eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 1.5 litrelik pet şişeler ile 5 litrelik damacanalar içerisinde, kaçak üretildiği belirlenen, satışa hazır halde toplam 1263 litre şarap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:04 Kaynak: DHA
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