Son Dakika Haberleri: Denizli'de 1263 Litre Kaçak Şarap Ele Geçirildi

Denizli'de 1263 Litre Kaçak Şarap Ele Geçirildi

37 dakika önce

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde 1263 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Denizli'de 1263 Litre Kaçak Şarap Ele Geçirildi, System.String[]
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde 1263 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Çivril ilçesinde kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edilen eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 1.5 litrelik pet şişeler ile 5 litrelik damacanalar içerisinde, kaçak üretildiği belirlenen, satışa hazır halde toplam 1263 litre şarap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:04 Kaynak: DHA

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