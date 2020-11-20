13 ay sakladığı çocuklarının yerini ihbar ettiğini öne sürdüğü kişiyi vuran baba tutuklandı - Son Dakika

Rusya uyruklu anneleriyle Antalya'da yaşayan çocuklarını kaçırıp Denizli'de 13 ay saklayan baba ile arkadaşı, çocukların yerinin ortaya çıkmasını sağladığını öne sürdüğü kişiyi silahla vurduğu iddiasıyla tutuklandı.

Jandarma ekipleri, H.G'nin 8 Kasım'da, ormanlık alanda bacakları ve karnından tabancayla vurulması olayının ardından kaçan şüphelilerin kent merkezinde bir evde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda B.A. (35) ile G.S. (25) yakalandı.

Şüphelilerden B.A, annesinden kaçırdığı ve 13 ay sakladığı çocuklarının yerinin bulunması konusunda jandarmaya yardım ettiği için H.G'yi silahla yaraladıklarını anlattı.

B.A, kestikleri odunları arabaya yüklemeye yardım etmesi için H.G'yi olay günü ormana çağırdıklarını da belirtti.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

B.A. ile boşanma aşamasındaki Ekaterina E, çocuklarının kaybolduğu gerekçesiyle Antalya Emniyet Müdürlüğüne başvurmuştu. Baba B.A, kayıp olarak aranan çocuklarının yerini bilmediğini ileri sürmüştü.

Denizli Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kayıp başvurusundan 13 ay sonra Aralık 2019'da çocukların Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Faysal ve Sena M. çiftinin evinde olduğunu belirlemişti.

Çocuklar, önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine ardından da annelerine teslim edilmişti.

Gözaltına alınan baba B.A. ile Suriyeli çift ise serbest bırakılmıştı.