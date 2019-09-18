Son Dakika Haberleri: Denizli'de 13 bin litre kaçak mazot ele geçirildi
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Denizli'de 13 bin litre kaçak mazot ele geçirildi

49 dakika önce

DENİZLİ'de düzenlenen operasyonda, nakliye firmasının deposunda 13 bin litre kaçak mazot ele geçirilirken, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Denizli'de 13 bin litre kaçak mazot ele geçirildi, System.String[]

DENİZLİ'de düzenlenen operasyonda, nakliye firmasının deposunda 13 bin litre kaçak mazot ele geçirilirken, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dün kaçak akaryakıt operasyonu düzenledi. Bir nakliye firmasının depo bölümünde yapılan aramalar sonucu 2 yer altı tankı içerisinde toplam 13 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Ulusal Marker Ölçüm Cihazı ile ölçümü yapılan akaryakıtın geçersiz seviyede olduğu kaydedildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:38 Kaynak: DHA
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