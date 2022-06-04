Denizli'de 13 bin öğrenci LGS'de ter dökecek - Son Dakika
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Denizli'de 13 bin öğrenci LGS'de ter dökecek

04.06.2022 11:45
Denizli'de 13 bin öğrenci LGS'de ter dökecek

Denizli'de yarınki Liseye Geçiş Sınavına (LGS) 13 bin 197 öğrenci girecek.

Denizli'de yarınki Liseye Geçiş Sınavına (LGS) 13 bin 197 öğrenci girecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, AA muhabirine kent genelinde LGS'nin 255 okulda yapılacağını ve sınava 13 bin 197 öğrencinin katılacağını söyledi.

Sınava giren öğrencilere başarı dileyen Ekici, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda sınavlara katılmaları için sınav yapılacak okullarda gerekli tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Öte yandan sınava girecek öğrencilerin Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ücretsiz şekilde okullarına ulaşabileceği belirtildi.

YORUMLAR
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LGS kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Töre, LGS sınavına ilişkin açıklamada bulundu Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Töre, LGS sınavına ilişkin açıklamada bulundu
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Denizli, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de 13 bin öğrenci LGS'de ter dökecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de 13 bin öğrenci LGS'de ter dökecek - Son Dakika
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