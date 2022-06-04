Sınava giren öğrencilere başarı dileyen Ekici, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda sınavlara katılmaları için sınav yapılacak okullarda gerekli tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Denizli, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de 13 bin öğrenci LGS'de ter dökecek - Son Dakika

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