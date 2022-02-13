Denizli'de 13 gündür aranan gencin cesedi ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

Denizli'nin Çameli ilçesinde 13 gün önce kayıp ihbarı yapılan 19 yaşındaki Barış Özbek, ormanlık alanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, jandarma ve AFAD ekipleri, ailesinin talebi üzerine ormanlık alanda yeniden başladıkları arama çalışması sırasında, Özbek'in cesedine ulaştı. Cenaze otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinden 1 Şubat'ta otobüsle ailesinin yaşadığı Çameli ilçesine gelen 19 yaşındaki Barış Özbek'ten haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, jandarma ve AFAD ekipleri, ormanlık alanda arama çalışması başlatmıştı. Ekipler, 4 gün süren arama çalışmalarında sonuç alamamış, aramalara kent merkezinde devam edilmişti.