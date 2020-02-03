Denizli'de 131 şişe kaçak içki ve 256 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de 131 şişe kaçak içki ve 256 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

Denizli'de 131 şişe kaçak içki ve 256 litre sahte alkol ele geçirildi

6 saat önce

Denizli'de KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 131 şişe kaçak içki ile 256 litre sahte alkol geçirildi.

Denizli'de 131 şişe kaçak içki ve 256 litre sahte alkol ele geçirildi, System.String[]

Denizli'de KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 131 şişe kaçak içki ile 256 litre sahte alkol geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 4 farklı adrese gerçekleştirilen kaçak ve sahte alkol operasyonlarında 131 şişe kaçak içki, 256 litre alkol, 50 litre etil alkol, 957 adet alkol üretiminde kullanılan malzemeler, bin 300 adet sahte bandrol ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:57 Kaynak: İHA
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