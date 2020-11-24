Denizli'de 134 kişi karantina kurallarına uymayarak ceza yedi - Son Dakika

Denizli'de 134 kişi karantina kurallarına uymayarak ceza yedi

24.11.2020 16:44
Denizli'de 134 kişi karantina kurallarına uymayarak ceza yedi, System.String[]

Denizli'de karantinada olması gerekirken sokağa çıktıkları tespit edile 134 kişiye 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Denizli'de karantinada olması gerekirken sokağa çıktıkları tespit edile 134 kişiye 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. Aynı zamanda KYK yurtlarına yerleştirilen şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Denizli Valiliği tarafından yayımlanan duyuruda salgınının yanı sıra halk sağlığını hiçe sayanlarla da mücadele edildiğini gözler önüne serdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada 10-24 Kasım tarihleri arasında Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde karantinada olması gereken 134 kişinin kurallara uymayarak sokağa çıktığı tespit edildiği belirtildi. Kredi Yurtlar Kurumu'na yerleştirilerek zorunlu karantina sürelerini buralarda tamamlayan 134 kişiye 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. Ayrıca Türk Ceza Kanun'da yer alan "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesi gereğince haklarında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Temas ettikleri kişileri bildirmeyenlere 3 bin 150 TL ceza

Temaslı oldukları kişileri bildirmeyen ve ya yanlış bildirenler ise cezasız kalmadı. Gündelik yaşamlarına devam edebilmeleri için temaslı oldukları kişileri bildirmeyen ve ya yanlış bildirdikleri tespit edilen 5 kişiye ise 3 bin 150 TL cezanın yanı sıra haklarında adli işlem başlatıldığı duyuruldu. Açıklamanın sonunda ise "Vatandaşlarımız, karantinada olması gerekirken ikametini terk eden temaslı veya Covid-19 teşhisi pozitif olan kişileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunabilirler. Korona virüsle olduğu gibi, toplum sağlığını hiçe sayan kişilerle de mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Denizli'de 134 kişi karantina kurallarına uymayarak ceza yedi
Denizli'de 134 kişi karantina kurallarına uymayarak ceza yedi

Kredi Yurtlar Kurumu, Para Cezası, Denizli, Ceza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de 134 kişi karantina kurallarına uymayarak ceza yedi - Son Dakika


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