Denizli'de 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika
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Denizli'de 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

14.03.2022 12:19
Denizli'de 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

Denizli'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Denizli'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Denizli Valiliği binası girişinde yer alan Atatürk Anıtı önünde, Denizli Tabip Odası tarafından düzenlenen törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay, Tıp Bayramı'nın önemini vurguladı. Tüm hekimler ve sağlık çalışanları için 14 Mart'ın büyük önem taşıdığını aktaran Erbay, şunları söyledi:

"14 Mart bizde ilk defa tıp okulunun açılış yıl dönümüne denk geliyor. 14 Mart 1827'de tıp okulu Türkiye'de açılıyor. Bunun önemi pozitif bilim ile eğitim yapılması ve çağdaşlığa olan özlemin, tutkunun başlangıcı olduğu için bayram olarak kabul edilmektedir. 1919 yılında İstanbul işgal altındayken tıp öğrencileri Hikmet Bey okulumuzun açılış yıl dönümünü kutlamak istiyoruz diyerek okulun tarihi binasına işgali protesto etmek için büyük bir Türk bayrağı çekiyorlar. Bu da bizim büyüklerimizin cesaret ve vatan severliğinin göstergesi olarak 14 Mart'ın Tıp Bayramı olması sonradan kabul edilmiştir. Bu iki sebeple 14 Mart, Tıp Bayramıdır."

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Atatürk Anıtı, Tıp Bayramı, 14 Mart, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika
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