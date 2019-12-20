Denizli'de 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı (1) - Son Dakika

Denizli'de bir okuldaki 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Merkezefendi ilçesinde yedikleri kekten zehirlendikleri iddia edilen 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Hacı Halil Bektaş Ortaokulu 5-D sınıfında okuyan bir öğrenci, 26 kişilik sınıfta arkadaşlarına hazır kek dağıttı.
Öğrencilerin karın ve mide ağrısı şikayeti üzerine okul idarecileri, 112 Acil Servisi ekiplerine bilgi verdi.
Okula gelen sağlık ekipleri 14 öğrenciyi ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Öğrencilerin zehirlenme şüphesi bulunduğu, ancak durumlarının iyi olduğu öğrenildi.